La giovane madre in coma per il Covid che partorisce e riabbraccia la figlia 19 giorni dopo

Danubia Leida, avvocato di 38 anni, era risultata positiva al coronavirus in gravidanza. In seguito le condizioni erano drasticamente peggiorate. I fatti risalgono a ottobre. Ora lei e la piccola Maria Luiza stanno meglio

Lieto fine, ma sono state settimane di paura. I fatti risalgono all'autunno, ma solo negli scorsi giorni la notizia ha trovato ampio spazio sui media brasiliani. Danubia Leida, avvocato di 38 anni, era risultata positiva al coronavirus in gravidanza. In seguito le condizioni erano drasticamente peggiorate ed era stata ricoverata in rianimazione per le complicazioni, in un ospedale di Chapeco', nello stato meridionale di Santa Catarina, in Brasile.

"All'inizio non avevo sintomi molto forti, ma pochi giorni prima della fine dell'isolamento ho iniziato a peggiorare. Il 6 ottobre sono peggiorata molto, avevo il fiato corto. La radiografia ha mostrato che il mio polmone era compromesso ", ricorda oggi. Ha dato alla luce una bambina mentre era in coma e ha potuto abbracciare sua figlia dopo 19 giorni, dopo il risveglio dal coma. La piccola, cui è stato dato il nome di Maria Luiza, è nata con parto cesareo alla 35/a settimana, sta bene. Il parto cesareo era stato deciso dai medici insieme al marito della donna nel giro di poche ore.

Danubia ha rivolto oggi un messaggio colmo di gratitudine ai medici dell'ospedale: "Le mie condizioni sono peggiorate in maniera repentina, sono finita in terapia intensiva per una trombosi polmonare. Al risveglio dal coma la prima cosa che ho fatto è stata mettere la mano sulla pancia: pensavo di aver perso la bambina, non mi sono resa conto che mia figlia era nata con un parto cesareo. L'ho potuta vedere solo in videochiamata perché ero ancora positiva", ha raccontato la donna a Globo.com.