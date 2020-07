Partorì tre gemelli, ma due morirono e l'altro è disabile: no al risarcimento da 4 milioni

Era già mamma di un bambino e, a 33 anni, era rimasta incinta di tre gemelli. La loro nascita, avvenuta a poco più del settimo mese di gravidanza, si era però rivelata una tragedia: due dei piccoli erano infatti venuti al mondo morti e l'unico sopravvissuto si era ritrovato con una gravissima disabilità. Il parto cesareo d'urgenza era avvenuto all'ospedale Ingrassia di Palermo. La donna, insieme al marito, aveva chiesto un risarcimento di oltre 4 milioni all'Asp e a due medici che l'avevano avuta in cura.

Un'istanza che adesso è stata rigettata dal giudice della terza sezione monocratica del tribunale civile, Monica Montante: all'epoca dei fatti, cioè a giugno del 2003, non erano infatti disponibili in Italia tecniche mediche in grado di evitare l'accaduto. Non vi sarebbero quindi responsabilità da parte dell'azienda sanitaria (difesa dall'avvocato Diego Ferraro) e dei suoi due dipendenti.

Come racconta Sandra Figliuolo su PalermoToday, la vicenda risale a 17 anni fa e i genitori avevano avviato l'azione civile nel 2016, chiedendo 3 milioni 322.633 euro per i gravi problemi neuromotori di cui soffre l'unico bambino rimasto in vita, 655.980 euro per loro e 142.420 euro per un altro figlio che oggi ha 23 anni, anche in relazione alla perdita dei due gemellini, per una somma complessiva di 4 milioni e 121.033 euro. Ma, come ha stabilito il tribunale anche sulla scorta di una perizia "all'epoca in cui si sono svolti i fatti non era accessibile in Italia la tecnica laser" necessaria per poter risolvere il problema che si era determinato durante il parto.

La mamma, il 7 giugno 2003, quando era alla ventinovesima settimana di gravidanza, aveva fatto un'ecografia all'ospedale Cimino di Termini Imerese. Dall'esame era emerso che uno dei tre bimbi che portava in grembo era morto. Per questo era stata ricoverata all'Ingrassia, dove il giorno successivo, con un parto cesareo urgente, aveva dato alla luce anche gli altri gemelli, uno morto e l'altro con gravi problemi di salute. Secondo i genitori, tutto questo avrebbe potuto essere evitato se i medici avessero operato correttamente, non solo monitorando meglio la gravidanza, ma anche anticipando di alcune settimane il parto.

I periti nominati dal giudice hanno messo in evidenza prima di tutto che una gravidanza di questo tipo "è considerata una gravidanza a rischio materno-fetale molto elevato a gestione complessa" e che "la morte di uno o due gemelli risulta un evento ad esiti sfavorevoli nei confronti del cogemello", ma anche che "la morte in utero di un gemello si può verificare nel 2-7 per cento delle gravidanze gemellari; il rischio è 3-6 volte più alto nelle gravidanze monocoriali". Hanno poi stabilito che "la causa biologica produttrice dell'evento lesivo deve essere individuata nella Sindrome da trasfusione feto fetale (Ttts), insorta nella gravidanza trigemina e produttrice sostanzialmente della concatenazione degli accadimenti biologici responsabili della morte dei due feti e del quadro di disabilità neurologica del piccolo nato prematuro".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Continua a leggere la notizia su PalermoToday