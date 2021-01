Un incendio è divampato tra le stanze dei degenti in un reparto covid dell'ospedale Matei Bal? di Bucarest, in Romania: quattro pazienti sono morti e altri sono rimasti intossicati dal fumo. L'incendio ha fatto scattare l'allarme in una stanza situata al piano terra di uno degli edifici del nosocomio intorno alle 5 del mattino ora locale e ha portato poi all'evacuazione di gran parte dei pazienti.

I 4 pazienti intubati morti carbonizzati in un incendio nell'ospedale covid a Bucarest

Sul luogo dell’accaduto sono accorse in poco tempo numerose squadre di vigili del fuoco, ma per i quattro pazienti più vicini alle fiamme non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto comunicato dalle autorità locali, tre dei pazienti sono morti tra le fiamme e sono stati trovati carbonizzati, mentre un altro degente nell'ospedale è stato soccorso ma è morto poco dopo a causa del fumo. Si tratta di pazienti covid gravi, intubati e costretti a letto nel reparto di terapia intensiva.

Gli altri ricoverati nello stesso reparto, in tutto 120 pazienti, sono stati evacuati e trasferiti in altri ospedali della capitale romena. Le fiamme sono state poi domate dai vigili del fuoco intervenuti sul posto prima che si diffondessero al resto dell'edificio. Sono ora in corso le indagini per accertare quanto accaduto. "È stato un incendio violento, ma non sappiamo cosa l'abbia causato", ha dichiarato il ministro della Sanità Vlad Voiculescu.