Poche tasse, mare e prezzo della vita basso: quali sono i "paradisi" per i pensionati italiani

Sono numerosi i pensionati italiani che scelgono di trasferirsi all'estero per vivere al meglio la terza età. Come racconta EuropaToday, vivere con la pensione in un Paese straniero dal clima temperato, con sole e mare, è il sogno di tanti, ma ora sta diventando sempre più facile e anche conveniente. C'è infatti chi promette e mette poi in pratica sconti sulle tasse che possono cambiare non poco il tenore di vita di una persona, soprattutto se il costo della vita in quegli Stati è molto più basso di quello da cui si proviene.

La Grecia vuole abbassare al 7% le tasse sui pensionati che vorranno trasferirsi nella penisola ellenica o in una delle sue isole. "La logica è molto semplice: vogliamo che si trasferiscano qui", e ciò vorrebbe poi dire anche "investire un po', affittare o comprare una casa", ha spiegato Athina Kalyva, responsabile della politica fiscale del ministero delle finanze greco, che ha contribuito a progettare il sistema per attratte i pensionati di altri Stati. "Abbiamo un Paese bellissimo, un clima molto bello, quindi perché no?". Il provvedimento, che è in discussione in Parlamento, dovrebbe garantire questo beneficio per 10 anni.

Ci sono altri Paesi con regimi fiscali agevolati per chi ha finito di lavorare. In Portogallo dal 2009 si percepiscono gli assegni previdenziali "completamente" senza pagare alcuna imposta. Questo privilegio è stato però ora ridotto dal governo socialista guidato da Antonio Costa che ha introdotto per chi arriverà in futuro un’imposta del 10%, che comunque resta molto conveniente.

A Cipro i redditi da pensione sono soggetti ad una flat tax del 5%, indipendentemente dal reddito annuo e con una franchigia fino a 3.420 euro, e lì se si ottiene la residenza sulla calda isola mediterranea, per mantenerla poi basta trascorrere sull'isola anche solo 2 mesi all'anno.

Da seguire con attenzione le prossime decisioni dell'Albania, che sta provando a seguire questa strada con il governo che punta a una riforma volta proprio ad abolire le tasse sui pensionati provenienti dai Paesi membri dell'Unione europea. In Albania il costo della vita è circa la metà di quello italiano.