Morto tre anni fa, la sua foto finisce nella fiction "Svegliati amore mio" all'insaputa dei familiari

Quando hanno visto quella foto hanno provato un tuffo al cuore, una ferita mai chiusa riaperta improvvisamente e senza motivo. E ancora oggi la famiglia Orlando non si capacita del perché la foto del giovane Pienfrancesco, morto nel 2017, sia stata usata senza il loro permesso e del tutto decontestualizzata nella fiction Svegliati amore mio con Sabrina Ferilli, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi.

Lo scorso 31 marzo, mentre su Canale 5 andava in onda la seconda puntata della fiction, sotto gli occhi di mamma Lina è comparsa proprio l’immagine del suo Pienfrancesco, utilizzata "senza autorizzazione", come ribadisce la donna insieme all’altro figlio in una videointervista a FoggiaToday, per rappresentare un operaio morto nella fiction. "Stavamo guardando in televisione e all'improvviso mi sono vista la foto di mio figlio. Ho lanciato un grido. Mi sono sentita male, perché non mi aspettavo di vedere la foto di mio figlio, così. È stato scioccante", racconta la donna, che assicura di non aver mai concesso alcuna autorizzazione a usare la foto di Pierfrancesco: "Non siamo stati contattati da nessuno, non abbiamo dato permessi. Quindi non riusciamo neanche noi a capire come hanno fatto ad avere la foto di mio figlio e a metterla in una fiction. Sono passati tre anni e ancora non riesco ad accettare quello che ci è accaduto, figuriamoci adesso dopo quello che abbiamo visto. È stata una cosa tremenda".

La tragica morte di Pierfrancesco Orlando

Pierfrancesco Orlando è morto a 21 anni il 31 dicembre 2017, dopo un calvario durato 18 giorni. In seguito a un incidente stradale, Pierfrancesco aveva ingerito dei fanghi da un torrente nel quale era precipitato vicino a Fabbrico, comune in provincia di Reggio Emilia in cui risiedeva. A quasi tre anni e mezzo dalla sua morte la dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

Dopo aver visto la foto del giovane nella fiction di Canale 5, la famiglia si è rivolta all’avvocato Maurizio D’Andrea, del Foro di Foggia, che ha depositato presso la Procura di Foggia una querela per stabilire le responsabilità del gesto, "altamente diffamante", secondo le parole dello stesso legale.