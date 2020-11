Pio, positivo e dializzato: l'ospedale vuole dimetterlo. L'appello della madre: ''Aiutatemi a salvarlo''

Arriva da Avellino la storia di Pio, un 30enne ricoverato all'ospedale Moscati perché positivo al Covid-19 che, oltre ad aver contratto il virus è anche costretto a sostenere regolarmente sedute di dialisi. Il suo stato di salute, dunque appare molto precario. Nonostante questo, però, l’Azienda Ospedaliera di Contrada Amoretta ha firmato le dimissioni del ragazzo; invitandolo, dunque, ha continuare le cure per guarire dal Covid presso la sua abitazione. Una decisione che, ovviamente, non ha trovato il consenso di Pio, che non ha alcuna intenzione di lasciare il Moscati.

Alla redazione di AvellinoToday è così arrivato l'appello della mamma, Rita Stefanelli, anche lei positiva al coronavirus e impossibilitata a lasciare la propria abitazione per raggiungere il figlio in ospedale: “Voglio chiedere, con tutta la forza che ho in corpo, che mio figlio Pio resti ricoverato presso l’ospedale Moscati. Lui, oltre a essere ancora positivo al Covid, è soggetto ad altre gravissime patologie e che il rischio possa essere moltiplicato è seriamente nei fatti. Non è possibile che dopo 21 giorni - nonostante sia ancora positivo e con altre patologie sopraggiunte - l’ospedale decida di dimetterlo perché così dice il protocollo. È una situazione assurda. Non è possibile che un ragazzo che in questi giorni ha avuto trasfusioni di sangue, con criticità patologiche serie e ancora positivo al Covid possa essere dimesso. In questo modo, le sue condizioni di salute si aggraveranno certamente. Inoltre, tra le tante patologie, è subentrata anche la difficoltà a deambulare e quindi necessita immediatamente di un intervento”.

Il giovane aveva denunciato la vicenda in un video pubblicato sui social.