Mattarella e gli altri: i politici pronti a farsi vaccinare in diretta tv

“Modesta proposta per combattere le scemenze no vax: far vaccinare in diretta tv tutti i big della politica, per dare uno schiaffo trasversale alla cultura complottistica. Ci state?”. A questo appello su Twitter del direttore de Il Foglio Claudio Cerasa sono già arrivate diverse adesioni. Il primo è stato il segretario del Pd Nicola Zingaretti, poi via via tanti altri, fino al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

I politici che si faranno vaccinare in diretta tv

“Sono pronto. Mi metto in fila. Quando sarà il mio turno farò il vaccino”, è la risposta di Zingaretti. “Pronto a vaccinarmi contro il Covid 19. Anche in pubblico. Avendo viaggiato molto, da giornalista e da rappresentante delle istituzioni, mi sono vaccinato conto tutte le malattie. Vaccinato anche da militare", twitta Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia. "Anche io", scrive Matteo Renzi rispondendo all'appello. Silvio Berlusconi manda un sms al Foglio: "Sono pronto a farmi vaccinare quando sarà il mio turno”. Pier Luigi Bersani risponde: "Disponibile in diretta e in differita. Se necessario anche in replica. Ci sono", annuncia Pier Luigi Bersani.

Il direttore Cerasa riporta che “hanno detto di essere d’accordo con il nostro appello il ministro Luigi Di Maio (M5s), il ministro Roberto Speranza (Leu) e il premier Giuseppe Conte”. Mattarella, scrive il direttore, ha fatto sapere “attraverso fonti del Quirinale che ‘farà il vaccino anti Covid, rispettando l’iter e senza scavalcare nessuno’, aggiungendo che ‘se c’è bisogno, per una questione educativa, di dare un riscontro mediatico alla vaccinazione questo verrà fatto nelle forme più opportune”.

Da Giorgia Meloni e Matteo Salvini “risposte in codice”, scrive Il Foglio. La presidente di Fratelli d’Italia risponde: “Io li ho sempre fatti, quindi quando sarà disponibile il vaccino farò quello che dirà il mio medico di base”. Il segretario della Lega: “Farò quello che mi dirà il mio medico, se il vaccino è sicuro sì lo faro”.