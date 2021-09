I due poliziotti che ignoravano le chiamate per fare sesso in auto 

Sono finiti al centro di uno scandalo due agenti di polizia del Surrey Healt, in Inghilterra: Molly Edwards e il collega Richard Paton sono stati costretti a rassegnare le dimissioni dopo essere stati ''beccati'' a fare sesso nell'auto di servizio. Secondo quanto riporta il Sun, i due avrebbero ignorato alcune chiamate urgenti e richieste d'aiuto perché impregnati in un rapporto sessuale durante le ore di lavoro.

Il caso è venuto alla luce dopo che i capi, che sospettavano l'esistenza di una relazione tra i due agenti, hanno deciso di piazzare delle cimici spia all'interno del loro veicolo. I fatti risalgono al 2019, ma il procedimento disciplinare si è concluso soltanto la scorsa settimana. Come ricostruito dal tabloid inglese, i due poliziotti, entrambi sposati e con figli, hanno ignorato almeno due chiamate importanti, una in seguito ad una aggressione e l'altra per un furto. La commissione disciplinare sembrava intenzionata al licenziamento per "una grave inosservanza del dovere, considerata oltraggiosa", per questo motivo i due hanno deciso di giocare d'anticipo e presentare le dimissioni.