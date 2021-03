Tiene "impiccato" un cane e poi lo prende a schiaffi, poliziotto nella bufera

Il maltrattamento a danno dell'animale da parte dell'agente è avvenuto sotto l'occhio di una telecamera e il video è stato diffuso in rete. Ora l'uomo è nella bufera per aver picchiato col guinzaglio il suo amico a 4 zampe

Poliziotto maltratta un cane, viene ripreso in video e finisce nella bufera, anche perché l’animale è anch’esso un poliziotto e l’uomo è il suo addestratore. Proprio quest’ultimo, per punire Zull, questo il nome del cane, lo ha richiamato all’ordine e poi, come si vede nel video pubblicato online, gli mette il guinzaglio, lo strattona, lo solleva da terra tenendolo “impiccato” e poi lo sbatte sui sedili posteriori di un’auto. Infine, anche se l’agente a quattro zampe è dentro il veicolo, si vede chiaramente come l’uomo prosegua nel picchiarlo.

Sul fatto avvenuto in North Carolina, è intervenuto anche il capo della polizia Jerry Stokes, che ha spiegato come sia stata aperta un’indagine, sulla quale però non ha voluto rilasciare alcun commento. Intanto però la coppia è stata separata, almeno finché non si farà luce sulla violenza. Intanto però Zull sta bene e, per fortuna, non ha riportato alcuna conseguenza.