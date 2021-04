C'è anche il ponte sullo Stretto di Messina nel piano della Lega per il Sud presentato da Matteo Salvini. Secondo lui "è una priorità"

Il piano Sud che la Lega di Matteo Salvini vuole presentare al governo Draghi prevede un evergreen: il ponte sullo Stretto di Messina. Il Corriere della Sera oggi fa sapere che ieri mattina il Capitano, accompagnato dal responsabile della Lega per il Sud, il senatore lucano Pasquale Pepe, ha distribuito alla Camera le 9 slide che riassumono i 5 punti del "Progetto per il Mezzogiorno" che il leader leghista intende consegnare al premier Mario Draghi: "Perché è un lavoro che merita di essere condiviso". Osserva Salvini, che di "progetti per il Sud negli anni passati se ne sono visti tanti, sembrava il circo... Noi abbiamo proposto meno cose ma speriamo di spuntarle".

Il leader della Lega spera che le proposte del Carroccio siano inserite nel PNRR e nel Recovery Plan. Il capitolo più rilevante è quello delle opere pubbliche: Bagnoli, il porto di Gioia Tauro, il sistema ferroviario e autostradale siciliano, la continuità territoriale con le isole. Ma soprattutto il ponte sullo Stretto di Messina:

Su tutti, comunque, il Ponte sullo Stretto, che «noi riteniamo strategico. Se non potesse essere finanziato dai fondi europei, allora lo si dovrà finanziare con i fondi italiani»

La risposta non ha tardato ad arrivare. Secondo il coordinatore nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli, "la proposta di Salvini compromette il futuro dei cittadini e delle generazioni che verranno perché sottrae risorse importanti al trasporto pubblico locale, che invece deve essere incentivato visto che le nostre città vivono nel caos".