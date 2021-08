Positiva al coronavirus, partorisce e scappa dall'ospedale

Il caso a Palermo. Invece di attendere l’ambulanza attrezzata per il biocontenimento, la donna sarebbe andata via insieme al marito. Indaga la polizia

Non avrebbe atteso l'ambulanza di biocontenimento e avrebbe deciso tornare a casa direttamente con suo marito. Una donna positiva al Covid è riuscita a scappare ieri dal reparto di Ginecologia e ostetricia del Cervello riservato alle pazienti infette, dov'era stata ricoverata alcuni giorni fa per eseguire l'intervento e partorire con il cesareo.

Secondo una prima ricostruzione i medici avevano firmato le dimissioni della donna e chiesto di preparare un'ambulanza attrezzata per il trasporto dei soggetti Covid positivi. Per "accelerare la pratica" il marito, senza indossare la mascherina, sarebbe riuscito a raggiungere tramite un percorso secondario l'ingresso del reparto e la stanza della paziente. "Sono positivo al virus, qui ci posso stare", avrebbe detto agli infermieri. A quel punto, riuscendo anche ad eludere la vigilanza, avrebbe preso sottobraccio la donna per allontanarsi con lei e fare rientro a casa dove c'erano gli altri figli ad attenderli.

Il neonato, che sta bene, è stato affidato prima della fuga alla nonna che è risultata negativa al Covid. L'episodio è stato segnalato alla polizia che ha avviato le indagini per ricostruire la vicenda e valutare eventuali responsabilità a carico della coppia.