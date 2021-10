In cerca di un pezzo di carne da cuocere fra le carcasse di animali: foto shock sulla povertà estrema

Immagini che lasciano il segno. Cittadini che scavano ra carcasse e scarti di macelleria alla ricerca di qualcosa da mangiare. Succede in Brasile. Le foto scattate a Rio de Janeiro dal fotogiornalista Domingos Peixoto, già vincitore di diversi premi, sono finite in prima pagina su Informaçao Extra. In uno degli scatti si vede un uomo accosciato nel container di un camion su una montagna di resti animali - ossa, scarti e interiora, raccolti nei supermercati e destinati alle fabbriche di cibo per animali e di sapone. Cercano un pezzo di carne commestibile. Fotografie strazianti. "Alcuni giorni vorrei piangere" dice José Divino Santos, l'autista del camion, a Peixoto e al giornalista Rafael Nascimento de Souza del giornale Extra.

"Brasile 2021: il dolore della fame" è il titolo del servizio che scuote il Sudamerica. Nel Paese sudamericano la povertà ha toccato nuovi picchi. "In passato la gente veniva da me per chiedere se potevo dare un osso per il cane. Oggi le persone mi implorano di prendersi qualcosa da mangiare", dice Santos.

In Brasile sono moltissime le persone sprofondate nel tunnel della fame da quando è iniziata la pandemia di coronavirus, un anno e mezzo fa. Il Covid-19 ha decurtato il potere di acquisto delle classi più povere, dopo la chiusura di molte piccole e medie imprese. Contestualmente c'è stato un preoccupante aumento dell'inflazione, oggi intorno al 10% con picchi del 60% per riso, fagioli e carne, gli elementi base della dieta nazionale. La carne è sparita dalla tavola perché troppo cara, i poveri adesso mangiano uova come proteina animale principale. Secondo una recente ricerca della Fondazione Getulio Vargas, il numero dei brasiliani che vivono sotto la soglia della povertà è triplicato negli ultimi anni.