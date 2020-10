Abusi sessuali su bambini e ragazzi, in carcere ex presentatore di programmi per l'infanzia

Un ex presentatore della rete britannica Bbc nonché pastore anglicano è stato incarcerato dopo essere stato condannato a dieci anni e quattro mesi di carcere per numerosi abusi sessuali, tra cui atti sessuali con minori, aggressioni, tentate aggressioni, voyerismo e pedopornografia. Benjamin Thomas, 44enne ex pastore della Criccieth Family church di Gwynedd, nel Galles del Nord, è stato arrestato l'anno scorso.

Al processo ha ammesso di aver compiuto ripetuti abusi sessuali nell'arco di quasi trent'anni. Thomas ha condotto anche Ffil, programma televisivo in lingua gallese per bambini e ragazzi, prodotto dalla Bbc.

Il giudice Timothy Petts, che lo ha condannato, ha detto durante l'udienza che Thomas ha abusato anche della sua posizione di "rispettato leader spirituale" per avvicinare potenziali vittime, agendo il più delle volte mentre questi dormivano. Thomas ha inoltre girato anche dei video all'insaputa delle sue vittime, nascondendo il proprio telefono in un beauty case per filmare ragazzi che andavano in bagno o facevano la doccia.

33 le vittime di Benjamin Thomas nell'arco di quasi trent'anni

A far scoprire tutto è stata una delle sue vittime, che ha trovato il coraggio di denunciare. Thomas inizialmente ha negato ogni accusa, salvo poi chiedere di essere ascoltato e confessare di aver abusato di 33 vittime tra gli 11 e i 34 anni. Le autorità non sono riuscite a rintracciare tutte le vittime, mentre altre sono venute a conoscenza degli abusi soltanto una volta dopo essere state contattate dalla polizia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il giudice ha definito Thomas un "pericoloso criminale" e lo ha iscritto permanentemente nel registro dei molestatori seriali.