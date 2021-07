Commando armato uccide il presidente di Haiti

Il presidente di Haiti Jovenel Moïse è stato ucciso in un attacco alla sua residenza privata, A dare la notizia è il primo ministro Claude Joseph, dicendo che la residenza del presidente a Port-au-Prince è stata presa d'assalto da uomini armati non identificati alle 01:00 ora locale (le 6 in Italia). Nell'attentato sarebbe rimasta ferita anche la First Lady. Joseph ha affermato che "sono state prese tutte le misure per garantire la continuità dello stato”. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato ucciso da un gruppo armato, che ha irrotto in casa e lo ha ucciso.

Moïse fu eletto per la prima volta presidente del paese caraibico col partito di centrodestra alle elezioni del 2015, che furono annullate per brogli, e poi di nuovo un anno dopo, iniziando a governare il 7 febbraio del 2017. Negli ultimi anni era stato accusato di aver represso gli oppositori politici. Nel 2019, di fronte a violenze e sconti in cui morirono alcune decine di persone, lui era a guida del paese. Fu anche coinvolto in uno scandalo per corruzione, in cui gli oppositori lo accusarono di aver gestito in modo arbitrario fondi pubblici del paese più povero del continente americano e tra i più poveri al mondo.