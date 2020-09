La prima transgender che corre per il Senato americano

Sarah McBride potrebbe essere la prima senatrice transgender della storia degli Stati Uniti. L'attivista ha vinto le primarie del partito democratico nello stato del Delaware e correrà per entrare nel senato statunitense nel corso delle elezioni di novembre. McBride è una storica attivista e donna impegnata in politica da anni. Faceva parte dello staff di Barack Obama alla Casa Bianca ed è stata la prima donna trans a tenere un discorso all'assemblea democratica del 2016. La sua carriera è continuata con il ruolo di segretaria stampa nazionale per la campagna sui diritti umani. Alle primarie è riuscita a battere l'altro partecipante, Joseph McCole e adesso dovrà affidare lo sfidante repubblicano. Il distretto dove concorre è storicamente ad appannaggio dei democratici. È detenuto dal 1976 da Harris McDowell che dopo decenni di carriera ha deciso di ritirarsi. Ma soprattutto ha deciso di sostenere proprio la McBride. Un passo avanti molto importante per una possibile affermazione della candidata democratica visto che McDowell è il legislatore più longevo della storia del Delaware.

Le elezioni di novembre

La McBride a novembre dovrà affrontare il repubblicano Steve Washington ed è nettamente favorita nella corsa allo scranno senatoriale. Secondo i sondaggi, ha il 75% di possibilità di ottenere il seggio. Il distretto in cui concorre si estende dal Wilmington settentrionale al confine con la Pennsylvania ed è storicamente democratico. A dimostrarlo è stato anche l'appoggio economico che è riuscita a ottenere per la campagna elettorale. Ha, infatti, finora raccolto circa 250mila dollari. Una sua vittoria sarebbe storica per gli Stati Uniti. Sarebbe infatti la prima transgender a ottenere un incarico legislativo al Senato. Esistono in altri Stati degli amministratori pubblici ma nessuno è riuscito ad arrivare al rango più alto. “Sto mettendo tutta me stessa in questa competizione. La mia identità è una parte di ciò che sono, ma è solo una parte. Legifererei in base non alla mia identità. Legifererei in base ai miei valori e alle esigenze dei miei elettori”. Queste le sue parole affidate ai microfoni dell'Associated Press all'indomani della vittoria alle primarie del Partito democratico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La carriera della McBride

La carriera della McBride è legata a doppio filo ai dem. Il padre lavora in uno studio legale di Wilmington conosciuto per i legami con l'establishment democratico. Il suo collega di studio Matt Denn portò con sé proprio la McBride facendola partecipare come volontaria nella campagna elettorale del 2004 quando venne eletto procuratore generale. La carriera della McBride è continuata lavorando alla campagna dell'ex governatore Jack Markell e dell'ex procuratore generale dello Stato, Beau Biden. Per lei ha avuto parole di apprezzamento anche il presidente della campagna per i diritti umani, Alphonso David. “L'anno prossimo, in qualità di primo senatore di stato transgender nella nostra nazione, Sarah dimostrerà che ogni bambino può realizzare il proprio sogno, indipendentemente dalla propria identità di genere o orientamento sessuale”. Il programma della McBride è basato in particolare sull'assistenza medica e sui congedi familiari e medici per tutti i lavoratori, sulla concorrenza nel settore sanitario oltre che sul rafforzamento della scuola pubblica.