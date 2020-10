Professore decapitato a Parigi, l'assalitore ha aperto il fuoco contro gli agenti

Il giovane assalitore dell'insegnante francese decapitato a Parigi aveva aperto il fuoco contro gli agenti al momento dell'arresto. A rivelarlo è stato il procuratore anti terrorismo, Jean-François Ricard, precisando che il giovane poi è stato "neutralizzato", ucciso dai poliziotti che hanno risposto al fuoco. Il procuratore ha anche aggiunto che la sorellastra di un genitore dell'alunna del professore decapitato, nel 2014 è partita per la Siria per unirsi allo Stato Islamico ed "ancora è latitante". Il genitore in questione è quello che aveva protestato contro il professore accusandolo di "diffusione di immagine pornografiche".

Insegnante decapitato a Parigi, chi è l'assalitore

E' un 18enne di origine cecena, ma nato a Mosca, identificato come Andullak A., l'assalitore dell'insegnante di Conflans-Sainte Honorine ucciso dalla polizia poco dopo. Era noto alle autorità giudiziarie per dei reati comuni ma non era mai stato incriminato o condannato e non era considerato radicalizzato. Faceva parte di una banda di Eragny di cui fa parte un islamista considerato come pericoloso. Il 18enne aveva lo status di rifugiato e un permesso di soggiorno, rilasciato il 4 marzo e valido fino al 2030.

Il giovane, ha detto il procuratore, aveva trascorso il pomeriggio di ieri davanti alla scuola media di Conflans-Sainte-Honorine, chiedendo indicazioni su chi era il professore che aveva mostrato le caricature di Maometto. Il telefono cellulare dell'aggressore è stato trovato accanto al corpo della sua vittima, l'insegnante Samuel Paty. Conteneva un testo di rivendicazione del suo gesto e una foto del professore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Insegnante decapitato a Parigi, fermate nove persone

Nove persone sono state fermate in Francia in relazione alla barbara uccisione di un professore di storia e geografia di una scuola media di Conflans-Sainte Honorine, vicino a Parigi. Si tratta di persone che fanno parte dello stretto entourage dell'assalitore, fra cui due genitori di allievi della scuola in cui insegnava la vittima e un minore.