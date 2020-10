Il prof che chiama "supergnocca" una studentessa

La storia la racconta oggi Repubblica Bari: un docente di odontoiatria ha svolto un esame su una piattaforma telematica apostrofando per tutto il tempo i suoi studenti con definizioni sgradevoli al limite del sessismo, offese e insulti. Ma le sue parole erano registrate e gli studenti hanno scritto al rettore per lamentarsi. Lui, scrive il quotidiano, si chiama Roberto Cortellazzi e insegna all'Università di Bari:

La prima vittima è una studentessa che sta per affrontare l’esame. Il docente pensa di non essere ascoltato e rivolgendosi ad un suo assistente dice: “Quanto mi sta sul c…questa qua”. Mentre un altro candidato sta parlando, invece sussurra: “Che giramento di c….”. Parolacce e espressioni offensive che rivolge anche ad un dipendente amministrativo che, dice, “mi ha mandato l’elenco” e a uno dei rappresentanti degli studenti Emanuele Rollo, colpevole di aver chiesto il rispetto del regolamento. “Questi raccomandanti, politicizzati” alcuni degli insulti rivolti all’esponente dell’associazionismo. Non manca l’apprezzamento ad una studentessa. Quando vede il profilo, registrato sulla piattaforma, della candidata che sta per affrontare la prova, il professore esclama: “C’è una supergnocca qui”. Frasi che, con la procedura on line, sono state inevitabilmente registrate e che il professore, ritengono gli studenti, pensava di pronunciare senza che nessuno lo ascoltasse.

Ora i rappresentanti degli studenti hanno formalizzato in una lettera inviata tra gli altri al rettore. “Questo atteggiamento — si legge nella missiva — è oltraggioso, non solo durante una prova di esame, che è il momento di massima verifica degli apprendimenti, ma anche nei confronti dell’istituzione accademica tutta”. E si sono anche lamentati del fatto che il docente in sette anni non ha mai presenziato agli esami o tenuto lezioni.