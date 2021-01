Pulizie "funamboliche" al settimo piano: il video diventa virale

Le immagini arrivano da Gijòn, in Spagna: la protagonista è una donna che, senza alcun dispositivo di protezione, sale sul davanzale della finestra per pulire le persiane

In Spagna

Una donna esce sul davanzale del settimo piano senza alcuna protezione e, come se niente fosse, inizia a pulire le persiane della casa, non curante che a qualche centimetro da lei ci sia il vuoto e la morte certa. Arriva dal quartiere de La Arena di Gijòn, in Spagna, un filmato che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Come riporta La Nueva España, la protagonista del video è una donna che involontariamente ha dato vita ad una performance divenuta virale sui social network. Le immagini di questa pulizie ''funamboliche'' al settimo piano sono infatti finite su Twitter: un vicino ha ripreso con il cellulare tutta la scena per poi postare online il video.

Gijón es otro mundo. Al lado del Parque Isabel la Católica. @RodrigoFaez @AForcelledo pic.twitter.com/4mSf9Ngw8T — Il Capitano (@CarlosMoro10) January 25, 2021

Il filmato parla da solo: la donna esce dalla finestra del settimo piano senza alcun dispositivo di protezione, sale sul davanzale e inizia tranquillamente a pulire con minuzia le persiane. Al momento non è stata resa nota l'identità della signora, né tantomeno se si tratti della padrona di casa o di una lavoratrice delle pulizie.

Quello che è certo è che il video ha scatenato un vero pandemonio sui social network, tra chi loda il coraggio della donna e chi la definisce ''incosciente''.