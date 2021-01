Covid: quanti saranno davvero gli italiani vaccinati prima dell'estate 2021?

Quanti saranno realmente gli italiani vaccinati contro il Covid nei prossimi mesi? "Auspichiamo di avere entro giugno almeno 25-30 milioni di dosi dalle due aziende i cui vaccini sono già disponibili e contiamo di poter ottenere forniture addizionali oltre quelle prenotate. Per quel periodo avremo comunque immunizzato circa 15 milioni di italiani mettendo in sicurezza le persone più a rischio e i luoghi nevralgici: ospedali e strutture per anziani". Parole del virologo Giorgio Palù, presidente dell'Agenzia nazionale del farmaco, Aifa, in un'intervista al Corriere della Sera.

Palù: "Vaccino agli anziani, il virus poi continuerà a circolare tra i giovani"

L'epidemia in questo modo "verrebbe contenuta. È vero, il virus continuerebbe a circolare nelle altre categorie di soggetti, soprattutto più giovani, meno esposti alle conseguenze gravi della malattia. Una certezza l'abbiamo: i vaccini finora autorizzati sono molto efficaci oltre che sicuri", dice Palù. Quanto alla prospettiva di avere un quantitativo superiore di dosi dalle aziende già presenti sul mercato europeo (Pfizer-BioNTech) o che stanno per esserlo (Moderna), "sono in corso trattive comunitarie dell'Unione europea e unilaterali dell'Italia per l'acquisto di ulteriori quantitativi. Le nostre istituzioni hanno avviato contatti diretti con le aziende produttrici per avere un incremento significativo di dosi entro giugno".

Ci sono tanti dubbi da sciogliere sul vaccino di AstraZeneca? "L'efficacia - risponde Palù - è fuori dubbio, ma con quale dosaggio e con quale intervallo tra la prima e la seconda somministrazione? Questi i punti principali che l'agenzia Ema e quella americana Fda vogliono chiarire".

Quando finirà l'epidemia di Covid nel mondo?

Palù dice anche qualcos'altro di estremamente interessante: "La storia delle pandemie suggerisce che quelle finora conosciute non durano oltre i due anni - spiega - Fino a quando il 65% della popolazione non sarà immune, non se ne parla di rinunciare alle indispensabili misure di prevenzione individuale. Mascherina, distanziamento, igiene delle mani".

Superata intanto la soglia di 235mila vaccini in Italia. Sono 235.992 le persone finora vaccinate, secondo i dati forniti dagli uffici del commissario straordinario per l'emergenza, Domenico Arcuri, un numero che è pari al 49,1% delle dosi consegnate (479.700). La Regione con il maggior numero di vaccinati è il Lazio, con il 77,9%, seguita da Toscana (75,1%) e Veneto (73,8%). In coda la Calabria con il 6% e la Sardegna (9,8%), mentre la Lombardia si porta al 21%.