"Il positivo al coronavirus può girare tranquillamente per la città: non rischia nulla"

Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera oggi racconta il pasticcio delle norme che regolano la quarantena per le persone positivie al test del tampone per il coronavirus. Queste persone devono restare isolate in forza del decreto legge del 25 marzo 2020 che altrimenti le sanziona "con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e l’ammenda da 500 a 5.000 euro" ma in realtà non rischiano proprio nulla anche se violano il divieto assoluto di allontanarsi da casa. E questo perché in sede di conversione del decreto è stata aggiunta una condizione: bisogna avere anche ricevere un'ordinanza del sindaco. E siccome nessun primo cittadino lo fa, nei fatti la punibilità viene esclusa. Il tutto è stato certificato dal tribunale di Milano:

In un lungo provvedimento che fa il punto del quadro normativo, e che formula al gip la richiesta di archiviazione di una positiva senzatetto allontanatasi l’anno scorso per due ore dall’ospedale per tornare in dormitorio, la Procura di Milano argomenta i termini di questo effetto paradossale. È un effetto destinato a protrarsi se non cambierà la norma o non cambierà l’operato dei sindaci, i quali lamentano di non disporre di informazioni dalle Asl, e anzi vorrebbero (a dispetto del testo letterale della legge) ribaltare l’onere di notifica proprio sulle Asl, già «autorità sanitarie» in altri contesti.

Non solo: è impercorribile anche la possibilità di contestare il reato di epidemia colposa perché è impossibile provare un nesso di causalità tra la circolazione della persona positiva e il contagio di altri. Per questo nel caso specifico la pm Maura Ripamonti e l'aggiunto Tiziana Siciliano hanno formulato una richiesta di archiviazione che è stata accolta dalla Gip Alessandra Del Corvo. Quindi chi è positivo può girare tranquillamente.