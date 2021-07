La quinta ondata di Covid in Iran

Tornano a chiudere i ristoranti, le librerie, i parrucchieri e le pasticcerie. Si chiudono anche i cancelli dei parchi pubblici e dei centri commerciali in 275 città iraniane, tra cui la capitale Teheran, mentre la Repubblica islamica dell'Iran tema una quinta ondata della pandemia di coronavirus. Chiuse, quindi, tutte le attività considerate non essenziali per cercare di contenere la diffusione della variante Delta. Il governo ha anche annunciato che verrà imposto un divieto di viaggio tra le zone particolarmente colpite dai contagi e definite ''rosse'' o ''arancioni''.

Il presidente iraniano, Hassan Rouhani , ha espresso il timore che l'Iran sarà a breve colpito da una nuova ondata di Covid-19 a causa di un'epidemia della variante Delta nel Paese più colpito del Medio Oriente. "Si teme che siamo sulla buona strada per una quinta ondata in tutto il Paese", ha detto Rouhani a una riunione della task force anti-virus iraniana, avvertendo la popolazione di fare attenzione poiché la variante Delta era entrata nel paese a partire dai confini sud e sud- est.