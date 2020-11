Chi c'è dietro Radio Maria

Il suo direttore Don Livio Fanzaga è convinto che il coronavirus sia "effetto di un complotto mondiale delle élite per conquistare, sotto l’impulso di Satana, il mondo entro il 2021”. Ma dietro Radio Maria, raccontano oggi Fabio Tonacci e Giuliano Foschini su Repubblica, c'è di più. L’emittente comunitaria ha 874 impianti sparsi per l’Italia e fino al 2016 ha goduto di contributi statali che oscillavano tra i 500mila e gli 800mila euro annui. Ma non è il finanziamento pubblico il segreto del successo:

«Ogni giorno - racconta a Repubblica un ex dipendente della radio - arrivavano sacchi di lettere: all’interno preghiere, santini. E anche denaro. Erano tutte donazioni». Radio Maria si finanzia principalmente con i soldi dei suoi ascoltatori. C’è un conto corrente postale, ma si può pagare anche con la carta di credito e tramite bonifico. «All’inizio del lockdown - spiega una fonte interna - don Livio era preoccupato che i nostri ascoltatori, per lo più anziani, malati e persone sole, non potessero andare più alla posta. Così ha messo su un call center». Non per sostenere gli anziani durante la pandemia. Ma per questo: «A causa del coronavirus molti ascoltatori non possono andare in posta per il bollettino a favore di Radio Maria. Si potrebbe superare la difficoltà con un “Sepa straordinario” mantenendo la donazione abituale».

Radio Maria ha un patrimonio immobiliare, frutto delle donazioni degli ascoltatori, da una decina di milioni di euro: 26 terreni e 47 fabbricati, da Trani alla Sardegna, dalla Lombardia alla Sicilia. Tre milioni delle loro uscite riguardano la “gestione ordinaria” tra stipendi (1 milione e 250) consulenze amministrative e legali (807mila), informatiche (489mila) e spese legali (317mila).