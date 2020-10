Raffaele Sollecito deve 600mila euro ai suoi avvocati

Raffaele Sollecito è stato assolto dall'imputazione per omicidio nei confronti di Meredith Kercher e ha chiesto i danni per l'ingiusta detenzione allo Stato. Ha però perso e adesso deve ancora dare 600mila euro ai suoi avvocati, tra i quali c'è la senatrice della Lega Giulia Bongiorno, e non ha i soldi per pagarli. Racconta oggi Repubblica:

I legali di Sollecito avevano sottolineato come il loro cliente fosse stato giudicato colpevole e rinchiuso in carcere per "plurimi travisamenti di fatti e di prove" e hanno riportato quelle parole durissime dei giudici della Cassazione sui processi: "Un iter obiettivamente ondivago, le cui oscillazioni sono, però, la risultante anche di clamorose defaillance o 'amnesie' investigative e di colpevoli omissioni di attività di indagine". Ma ciononostante il tribunale di Genova non ha accolto la richiesta di Sollecito ritenendo che "tali ricostruzioni – per quanto possano non condividersi ed essere criticate – dimostrano tuttavia che l'Appello di Firenze è pervenuto ad esse all'esito di un processo valutativo e argomentato". Resta però agli atti il "costo" psicologico, sociale ed economico che Sollecito sta ancora sostenendo e che si può leggere nella sentenza genovese: "dovrà assumere farmaci per il resto della vita… sindrome ansioso depressivo… difficoltà di concentrazione… alterazioni del sonno, ipervigilanza, facilità al pianto, disperazione, scarsa autostima… comportamenti stravaganti ed estremi, isolamento". E ancora: "deterioramento della capacità di stabilire rapporti con l'esterno, condizionati da pregiudizi…".

Per questo oltre alle spese legali per 400 mila euro (di cui 297 mila per difese, consulenze viaggi vitto e alloggio) “deve aggiungersi il saldo delle competenze professionali ancora dovuto”, ovvero 300.189,21 euro a Giulia Bongiorno e 336.022,92 a Luca Maori. Probabile un ricorso in Appello, ennesimo capitolo giudiziario di un caso infinito.