La 15enne uccisa a coltellate in diretta sui social: arrestate quattro coetanee

Un’adolescente di 15 anni è stata pugnalata a morte in un negozio della catena Wallmart termine di una violenta lite che ha visto coinvolte altre tre minorenni. È successo in Louisiana, a Lake Charles, capoluogo della parrocchia civile di Calcasieu.

Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe scoppiata prima all’interno di un cinema, per poi proseguire nel negozio che si trova lungo la Highway 14, dove le ragazzine avrebbero presumibilmente preso i coltelli e avrebbero colpito la 15enne, che è stata poi trasportata d’urgenza in ospedale, dove è morta poco dopo per le ferite riportate. Le quattro ragazzine - una di 12 anni, due di 13 e una di 14 - sono state arrestate e si trovano in un centro di detenzione minorile, come ha confermato l’ufficio dello sceriffo della parrocchia civile di Calcasieu: una di loro è accusata di omicidio di secondo grado, mentre le altre tre sono accusate di omicidio di secondo grado.

"Avevano messo tutto sui social media"

Lo sceriffo Tony Mancuso ha detto durante una conferenza stampa che questo è il terzo caso di omicidio che coinvolge degli adolescenti negli ultimi sei mesi, definendo l’aumento della criminalità minorile una questione che chiama in causa direttamente i genitori.

Lo sceriffo ha confermato poi che le immagini dell’accoltellamento sono state diffuse sui social media, insieme ad altri dettagli ora al vaglio delle indagini, lanciando un appello ai genitori affinché vigili con grande attenzione sulle attività online dei loro figli. “Avevano messo tutto sui social media. L’intero caso si trovava già in diretta su Facebook e Instagram… Abbiamo i video di tutto quello che è accaduto ed è veramente inquietante, davvero”, ha detto Mancuso ai giornalisti.