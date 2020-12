La ragazza che rischia di diventare cieca per una misteriosa pustola gigante

Le condizioni della giovane Mary Ann Regacho, 17 anni, di Nueva Ecija, nelle Filippine, sono peggiorate. Video appello del marito per farla curare in un ospedale attrezzato

Mary Ann Regacho, 17 anni, di Nueva Ecija, nelle Filippine, è ora irriconoscibile dopo che una pustola spuntata sul suo volto le ha fatto gonfiare il viso l'anno scorso. La situazione ora è molto seria.

La ragazza rischia di diventare cieca a 17 anni

La ragazza sta progressivamente diventando cieca a causa di una misteriosa malattia iniziata dopo che le è scoppiato un brufolo sul naso: le foto sono pubblicate poggi dal tabloid The Sun. All'inizio, pensava che la crescita della pustola, che è durata per diverse settimane, fosse legata a problemi ormonali, dopo aver dato alla luce un bambino all'età di 16 anni. Ma, dopo aver premuto in quel punto, le condizioni sono peggiorate: il "brufolo" ha iniziato a causarle dolore, poi il gonfiore ha iniziato a diffondersi sul suo viso. Mary ha detto che sembrava "come un palloncino che si gonfia".

Ora, la formazione le ha quasi coperto il viso e sta influenzando negativamene la sua vista mentre il gonfiore raggiunge gli angoli dei suoi occhi. Rischia di diventare cieca. La giovane mamma ha cercato di curare l'infezione con medicinali a base di erbe a casa ma senza successo. "Pensavo fosse solo un comune brufolo, ma faceva così male che non riuscivo a dormire la notte. Ho provato di tutto per curarlo, ma niente ha funzionato. Sento che la mia faccia non sarà mai più la stessa."

Suo marito, Albert Sales, lavora saltuariamente nella fattoria di un vicino senza un reddito fisso, quindi la famiglia non ha potuto permettersi cure specifiche o medicine. Dopo quasi un anno di dolore, la giovane è andata in ospedale per farla controllare, ma la piccola struttura provinciale non è venuta a capo del problema. "Voglio chiedere donazioni alle persone gentili in modo da poter finalmente mandare mia moglie in ospedale" dice il marito in un video che è stato diffuso sui media locali.