Tragedia a Ibiza: un mamma muore durante il sonno in vacanza

A soli 23 anni ha perso la vita in vacanza a Ibiza, durante il sonno, per cause ancora sconosciute. La storia di Amy Connor, giovanissima mamma di una bimba di 3 anni, sta commuovendo tutta l'Irlanda. La ragazza, originaria di Colereine, al Nord, era in compagnia della sorella Toni e della cugina Alison nel resort Ibiza Rock di San Antonio dove insieme stavano trascorrendo le loro vacanze, quando è avvenuta la tragedia.

"Si sentiva stanca"

Dopo aver trascorso gran parte del pomeriggio in piscina e a prendere il sole, sono tornate in camera. Qui Amy ha fatto la doccia e poi si è sdraiata sul letto per riposarsi. La sorella ha riferito che Amy "si sentiva stanca" e, mentre lei si è seduta sul balcone a mangiare le patatine, sembrava essersi addormentata. Quando Toni è rientrata in camera però, si è immediatamente accorta che Amy non dava già più segni di vita. I soccorsi sono stati chiamati tempestivamente ma quando il personale sanitario è giunto sul posto, non ha potuto più fare nulla se non confermare il decesso della ragazza.

"Il viaggio di ritorno a casa è stato un incubo - ha confidato Toni - abbiamo dovuto volare fino a Maiorca e poi a Dublino, ma il personale del resort di Ibiza è stato incredibile. Non potevamo pretendere di più: ci hanno riservato una prenotazione prioritaria e ci hanno anche pagato il volo". Il funerale della ragazza è avvenuto nelle scorse ore: Amy è stata sepolta al cimitero di Ballywillan a Portrush in una bara rosa tempestata di diamanti, così come ha voluto la sua famiglia.

In attesa dell'autopsia

Intanto la comunità di Colereine è rimasta sconvolta dalla vicenda: tutti conoscevano e amavano Amy. In molti infatti si sono messi in contatto con mamma, papà e con la sorella che nelle ultime ore ha ricevuto "più di mille messaggi" sul suo telefono. "Era una persona amichevole ed estroversa - ha detto Toni -: se la incontravi una volta, di lei non potevi più dimenticarti". Non si conoscono ancora i motivi del decesso. Nelle prossime settimane gli esiti dell'autopsia riveleranno la verità su questa triste vicenda.