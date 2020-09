In giro per pub e locali senza aspettare l'esito del tampone: ora rischia 10 anni di carcere

Rischia fino a dieci anni di carcere in Germania la 25enne statunitense accusata di aver partecipato a un "pub crawl" – un giro tra bar e locali – nonostante avesse sintomi compatibili con il coronavirus e fosse ancora in attesa dei risultati del tampone.

Secondo le autorità locali, la 25enne sarebbe tornata in Germania dopo una vacanza in Grecia alla fine di agosto. Sottoposta a tampone l'8 settembre perché mostrava sintomi sospetti, la ragazza avrebbe violato l'isolamento impostole in attesa dei risultati del test, che hanno poi confermato la sua positività. La giovane americana lavora presso una struttura ricettiva dell'esercito americano in Germania, l'Edelweiss Lodge and Resort di Garmisch - Partenkirchen, dove finora si sarebbero registrati circa 40 casi legati al coronavirus.

Non aspetta l'esito del tampone e va in giro per locali: decine di contagiati

Il tabloid britannico The Daily Mail ha pubblicato gli screenshot di alcuni messaggi che la 25enne avrebbe inviato a diversi colleghi con i quali era stata prima di avere la conferma di essere positiva al coronavirus ringraziandoli per aver partecipato al suo "rona party" (laddove per 'rona' si intende un'abbreviazione di 'coronavirus'). Il Daily Mail scrive che la ragazza avrebbe detto però di non sapere di avere il coronavirus quando è uscita con i colleghi. Il resort in cui lavora è stato chiuso per due settimane e nella cittadina, dopo l'aumento dei casi, sono state imposte nuove restrizioni per evitare la diffusione del contagio.

Un ex dipendente del resort ha detto al tabloid che prima di risultare positiva al coronavirus la ragazza avrebbe lavorato al café dell'hotel e avrebbe organizzato una conferenza per alcuni militari americani per discutere su come fermare il virus.