Raggi choc: "I clan pianificavano un attentato contro di me e la mia famiglia"

"In seguito agli abbattimenti delle villette dei Casamonica vivo sotto scorta. Siamo venuti anche a sapere che stavano pianificando un attentato contro di me e la mia famiglia. A Ostia stiamo combattendo contro gli Spada, a San Basilio contro il clan Marando. Ci sono zone di Roma dove si avvicinano per dirmi di andare avanti ma poi si allontanano perché hanno paura di farsi vedere dai clan''. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi ospite della prima puntata della 39ma edizione del 'Maurizio Costanzo Show', in onda domani in seconda serata su Canale5.

"Ricordo - ha aggiunto Raggi - che i Casamonica sono nati con l'usura, e la criminalità arriva veloce" quando c'è una crisi economica. Per questo la sindaca ha rivolto un appello all'esecutivo. "Il Covid incide sulla malattia ma anche sull'economia. Ci sono famiglie che non sanno dove sbattere la testa. Quindi ora il Governo metta mano al portafogli e aiuti chi deve stare chiuso. Ma mi rivolgo anche a chi può: aiutiamo le imprese, compriamo qualcosa, andiamo al centro di Roma". Raggi ha poi annunciato che "nel fine settimana presenteremo un fondo rotativo da 3 milioni per chi vuole aprire una attività" .

Raggi: "Continua a fare la sindaca, ma ho una professione"

Nel corso dell'intervista la prima cittadina ha anche toccato il tema della sua ricandidatura. "Cosa farei se non fossi rieletta sindaca? Io ora faccio la sindaca e continuo a fare la sindaca. Comunque io una professione ce l'ho, sono avvocato, lavoravo in uno studio. Ho sempre lavorato: ho fatto la baby sitter, le lezioni di inglese, la cameriera. Ho sempre lavorato".

"Voti dal Pd in caso ballottaggio? Penso che in questo momento è prematuro parlarne, lo scenario cambia di continuo. E poi i discorsi sulle poltrone sono stancanti, la gente non li vuole sentire. Oggi il tema sul piatto è il lavoro".