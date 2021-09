Rapina da Bulgari a Parigi: banditi in fuga con 10 milioni di euro di bottino

Indagini in corso. Due sospetti sono stati arrestati, altri complici sono tuttora in fuga

Dieci milioni di euro. A tanto ammonta il bottino della rapina messa a segno da alcuni malviventi nella gioielleria Bulgari di Place Vendome a Parigi, cuore dello chic e del lusso della capitale francese. Due uomini, sospettati di aver fatto parte della banda che ha assaltato la gioielleria, sono stati arrestati dalla polizia dopo un inseguimento per le strade di Parigi. Uno dei malviventi è stato arrestato dopo uno scontro a fuoco con la polizia mentre l'altro è stato fermato dopo che aveva provato a nascondersi nel parcheggio sotterraneo del Forum des Halles.

Le indagini sulla rapina da Bulgari a Place Vendome

Altri complici sono ancora in fuga, scrive Le Figaro. La Procura di Parigi e la sezione antibrigantaggio della polizia giudiziaria parigina indagano per "furto con arma e banda organizzata" e "associazione a delinquere". Una fonte vicina alla vicenda ha detto al quotidiano francese che è ancora presto per quantificare del tutto i danni subiti dalla gioielleria.

Non è la prima volta quest'estate che due grandi gioiellerie parigine vengono prese di mira. Lo scorso 27 luglio era già successo alla gioielliera Chaumet, nel'8° arrondissement. Bottino: 2 milioni di euro. Il ladro e uno suo complice erano stati arrestati il giorno dopo. Tre giorni dopo questa rapina, altri due uomini, armati di una pistola a impulsi elettrici e con una bomboletta di gas lacrimogeno, avevano fatto irruzione da Dinh Van portandosi via gioielli per un valore di 400mila euro.