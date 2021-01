Il rave party con più di duemila persone ammassate in un capannone per Capodanno

È successo in Francia, a Lieuron, come riferiscono i media locale. Tre gendarmi feriti e un mezzo dato alla fiamme durante gli scontri con i partecipanti

Circa 2500 persone hanno partecipato a un rave illegale organizzato in un magazzino vuoto nel nord ovest della Francia, nonostante fossero in vigore il coprifuoco e i divieti anti covid per limitare la diffusione dell’epidemia.

Le forze dell’ordine hanno provato senza successo a prevenire l’evento organizzato nella notte tra giovedì e venerdì a Lieuron, lungo la strada regionale D177 tra Rennes e Redon, nel dipartimento Ile-et-Vilaine in Bretagna.

I gendarmi sono intervenuti per disperdere i partecipanti. Tre gendarmi sono rimasti leggermente feriti dal lancio di alcune pietre mentre tentavano di avvicinarsi e un mezzo della gendarmeria è stato dato alla fiamme. Un fonte della polizia, citata da BFMTV, ha descritto i partecipanti al rave erano “molto determinati”. Secondo una prima ricostruzione, al rave si erano dati appuntamento persone da tutta la Francia e anche dalla Polonia.

VIDEO. Les teufeurs sont toujours sur place à #Lieuron en #IlleetVilaine pour la rave commencée le soir du nouvel an #Bretagne pic.twitter.com/Dh4Lf3cqij — France Bleu Armorique (@bleuarmorique) January 1, 2021

Più di duemila persone al rave illegale di Capodanno: l'inchiesta della Procura

La Procura locale ha aperto un’indagine, affidata alla gendarmeria di Redon, per “organizzazione illecita di raduno festivo di carattere musicale” e “violenza volontaria contro persone che detengono pubblici poteri”.

E intanto il governo francese ha annunciato un inasprimento del coprifuoco notturno in 15 regioni: l'ordine di stare a casa verrà anticipato alle 18 dalle attuali 20. Tra le zone interessate, il dipartimento delle Alpi-Marittime che comprende Nizza e l'area orientale del Paese mentre Parigi per ora è esclusa.