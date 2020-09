"Chi prende il reddito di cittadinanza cerca lavoro in nero"

Il Corriere della Sera pubblica oggi un'inchiesta a firma di Federico Fubini e Goffredo Buccini in cui si parla del reddito di cittadinanza e si mettono insieme tutti i casi in cui i percettori hanno cercato (e in alcuni casi sono riusciti a farsi assumere) lavoro nero per "arrotondare" il sussidio. Si parte dal racconto del direttore dell'Istituto clinico De Blasi Eduardo Lamberti:

Oggi nella provincia di Reggio Calabria un abitante su dieci vive in una famiglia che percepisce assegni da reddito di cittadinanza. Per alcuni, l’assegno è diventato un doppio atout. Non si prende il reddito perché si è senza lavoro, ma si cerca lavoro (nero) perché si prende il reddito: e dunque ci si può mettere sul mercato a metà prezzo. Con un ulteriore «vantaggio» per gli imprenditori disinvolti, come spiega Lamberti (che di offerte simili racconta di averne «rifiutate a decine»): «Per i disonesti è una manna, uno può mandare via quando vuole il dipendente privo di tutela normativa. Diventa un… investimento imprenditoriale il reddito di cittadinanza. Ma secondo me è una gigantesca istigazione a delinquere», conclude il settantenne medico calabrese, un tempo assessore alla polizia locale nella giunta di Italo Falcomatà, il sindaco-mito della «primavera di Reggio».

Poi si passa agli albergatori di Jesolo, il cui rappresentante qualche tempo fa aveva emesso questo comunicato: «C’è difficoltà a reperire personale. In tanti vengono a fare il colloquio e poi ci rispondono che preferiscono restarsene a casa, coperti da reddito di cittadinanza, bonus o altre forme di sostegno». Poi c'è la storia della Guardia di Finanza che ha scovato 101 ‘ndranghetisti tra Gioia Tauro, Aspromonte e Reggino che percepivano il contributo.