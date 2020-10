Il referendum sui decreti sicurezza

La Lega ha preso una bella botta alle elezioni amministrative ma Matteo Salvini non si arrende. E, spiega oggi La Stampa, è pronto a rilanciare (e bilanciare) le sconfitte al Sud e nelle roccaforti lombarde con un referendum sui decreti sicurezza:

La Lega incontra diverse difficoltà a mettere radici al Sud e perde qualche colpo al Nord. Tuttavia Salvini non si perde d’animo. Vuole mettere presto la testa ai candidati di Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli: una tornata amministrativa nel 2021 da far tremare le vene e che il centrodestra intende usare come il grande trampolino di lancio verso le politiche. Temi forti, appunto, immigrazione e ordine pubblico. La Lega ieri ha annunciato la raccolta delle firme per un referendum abrogativo delle norme anti-Salvini.

Una raccolta delle firme e un referendum, che si svolgerebbe tra un anno e mezzo, da usare come punta di lancia in un tipo di campagna elettorale, quella comunale, dove l’argomento sicurezza, migranti, legge e ordine è congeniale. «Sono “decreti clandestini”. Si torna - dice Salvini - alla mangiatoia sull’immigrazione clandestina e ai permessi regalati a chiunque cammina per le strade delle città».

Meloni li chiama decreto «clandestini benvenuti in Italia»: «È l’ennesima dimostrazione di una politica che vuole trasformare l'Italia in un campo profughi d'Europa». La sfida e la rivincita sono sempre nelle canne di fuoco di Matteo e Giorgia, ma a tenere banco adesso è di nuovo il Covid.