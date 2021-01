"Matteo Renzi ha bloccato Rocco Casalino su Whatsapp"

Nelle more della crisi di governo che, come il nemico della Fortezza Bastiani, arriva sì, ma ancora deve arrivare, il Messaggero racconta oggi un gustoso episodio che riguarda il leader di Italia Viva Matteo Renzi e Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Nei giorni scorsi era emerso un retroscena, smentito da Palazzo Chigi, secondo il quale si voleva "asfaltare" Renzi in Senato. Più modestamente, nell'articolo siglato da Mario Ajello si racconta che Renzi ha bloccato Casalino su Whatsapp:

Si sta dando così tanto da fare l’irrefrenabile Rocco - contattando leader e non peones, vestendo i panni del kingmaker ma anche quelli del kingplayer - che Renzi per difendersi dalla sua onnipresenza ha bloccato il contatto di Casalino sullo smartphone. Veline su veline, a volte disperate, a volte minacciose, da parte del portavoce che gioca in prima persona, il tutto per perfezionare la metamorfosi da ex divo del reality a smaliziato apprendista della realpolitik.

E c'è di più: perché, sempre secondo l'articolo, il Pd avrebbe proposto a Renzi di chiedere a Conte di liberarsi di Casalino. Vaste programme, si potrebbe dire.