Riccardo Dell'Orfano, il ragazzo che suona le serenate per la sua città

Una musica che arriva dalla strada, mentre tutti sono in casa a causa della pandemia. Un romantico contributo che l'attore e polistrumentista Riccardo Dell'Orfano ha deciso di 'regalare' ai cittadini di Milano in un momento così difficile. Si chiamano ''serenate cittadine'' e sono concerti che Riccardo porta in giro per le vie di Milano cantando e suonando la fisarmonica sotto le finestre e nei cortili dei suoi tanti spettatori.

Riccardo ha raccontato questa esperienza a MilanoToday: "Era il 25 aprile dello scorso anno quando ho avuto la mia 'chiamata alle armi'. Per me si è trattato di una necessità fisiologica, di un bisogno sincero dopo i mesi del lockdown che io ho vissuto come un momento perfetto di riflessione, tra letture e lunghe camminate. Quel giorno mi sono vestito da rider, ho preso la mia bici, la mia fisarmonica e ho girato tutta Milano".

Riccardo, 31 anni, di mestiere fa anche l'educatore in un centro diurno per disabili e tante diverse esperienze artistiche alle spalle. La sua iniziativa è stata una di quelle recepite con maggiore entusiasmo, soprattutto nella prima fase della pandemia, quando la maggior parte dei cittadini si trovava chiusa in casa per il lockdown.

"La prima volta è andata alla grande - ricorda il musicista, che oltre alla fisarmonica ha studiato il basso, il pianoforte e la chitarra -. Quel giorno da Bovisa sono andato fino a Isola, poi al Monumentale, in piazzale Frattini e da lì in piazza Leonardo da Vinci. Ho suonato per tanti amici ed ex professori".

Da quel primo riuscitissimo esperimento, che poi si è ripetuto il 1° maggio, le serenate di Riccardo hanno toccato un po' tutti i quartieri di Milano. A chiamarlo sono soprattutto donne, "a parte a San Valentino, su 40 serenate, solo 5 sono state commissionate da uomini", rivela il musicista. Il repertorio proposto prevede musica popolare da tutt'Italia e non solo, tanti anche i brani del Sud America, dove ha viaggiato per alcuni mesi. Chi lo desidera può fare anche delle richieste specifiche. "Qualche giorno fa mi hanno chiesto 'Buonanotte fiorellino' - racconta l'artista -, e anche se era la prima volta che la suonavo con la fisarmonica, è venuta molto bene".

Le 'serenate cittadine' di Riccardo - nato nel piacentino e cresciuto a Milano ma con la famiglia originaria del Meridione - portano musica dal vivo in giro per la città in un momento in cui, ormai da un anno, tutti gli spettacoli restano sospesi. Con bicicletta (o moto quando la destinazione è lontana), fisarmonica e cassa, Riccardo parte per suonare ovunque glielo chiedano. A seguirlo sempre, fin dal suo esordio lo scorso 25 aprile, c'è il fotografo Gianfranco Ferraro, che ha documentato tutta quest'esperienza in un bel progetto che sta già candidando ad alcuni concorsi.