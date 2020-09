La baby gang che ordina la pizza e picchia e rapina il fattorino che la consegna

Ha ordinato delle pizze e, una volta giunto il fattorino, lo ha picchiato con l’aiuto dei complici e gli ha rubato l’incasso della serata. È successo giovedì notte, nel quartiere di Borgo Roma a Verona. Il gruppo di ragazzini è stato individuato dai poliziotti nel corso delle ore successive: un’attività di indagine che ha impegnato gli agenti delle Volanti per l’intera nottata. Fondamentali sono state le descrizioni raccolte nell’immediato dagli operatori intervenuti e, ancora una volta, indispensabili gli accertamenti effettuati sui cellulari sequestrati ai ragazzi di volta in volta identificati.

Il primo ad essere individuato – e l’unico a finire in manette – è stato proprio il giovane che, intorno alle 3 di notte, aveva contattato la pizzeria di Borgo Roma chiedendo di recapitare del cibo a parco San Giacomo.

Una volta giunto sul posto, il pony express ha chiamato il recapito telefonico del richiedente che, di li a poco, si è avvicinato insieme ad una ragazza ed ha ritirato l’ordine. La coppia di giovani, non ancora 18enni, ha poi bloccato il motorino del corriere, impedendogli di allontanarsi, ed è stata raggiunta da altri tre ragazzi che, da dietro, avrebbero afferrato il malcapitato, per poi trascinarlo a terra e colpirlo con calci e pugni, intimandogli di consegnar loro il denaro. L’aggressione si è conclusa con il furto del portafoglio con l'incasso dell’intera serata e delle chiavi del motorino del titolare della pizzeria che, prima di essere trasportato all’ospedale di Borgo Trento, è riuscito ad allertare la Polizia.

Gli agenti delle Volanti hanno immediatamente avviato le ricerche in zona e sono riusciti, in pochissimo tempo, ad individuare il primo responsabile della rapina, un ragazzo di 17 anni, che stava percorrendo via Tunisi con ancora in mano il cartone della pizza qualche istante prima rubata. Sabato mattina il Gip presso il Tribunale dei Minori di Venezia ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti del ragazzo la misura della permanenza in casa, in attesa del processo.

I complici sono stati individuati nelle prime ore del mattino e denunciati per rapina aggravata: sono stati trovati in possesso del bottino e dei documenti della vittima, un 44enne di origine pakistana che a seguito delle lesioni riportate, è stato dimesso dall’ospedale di Borgo Trento con una prognosi di 26 giorni.

Del gruppo di giovanissimi, oltre all’arrestato, solo uno è poco più che maggiorenne, mentre gli altri tre – denunciati al Tribunale dei Minori di Venezia – hanno 17 anni.