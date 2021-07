Rifiuta il vaccino per paura degli effetti collaterali: donna viene contagiata e muore a 45 anni

Una donna di 45 anni del Missouri, Tricia Jones, è morta in ospedale dove era ricoverata da un mese a causa del Covid-19. Non si era vaccinata. "Credo che avesse paura degli effetti collaterali, si sentono in giro tante storie terribili" ha raccontato ai media locali la madre, Deborah Carmichael, spiegando che la figlia era spaventata. E ha aggiunto: "Non sono riuscita a convincerla".

Il decesso risale al 9 giugno. La donna, madre di due figli, abitava a Grain Valley. Era stata ricoverata in ospedale il 9 maggio dopo aver contratto la variante Delta. Quando le sue condizioni di salute sono peggiorate i medici hanno deciso di intubarla, ma il virus non le ha lasciato scampo. Secondo quanto riferito dalla madre, la 45enne si era pentita di non aver fatto il vaccino e di aver prestato poca attenzione alle misure per impedire il contagio. Nella sua testimonianza, Deborah Carmichael ha esortato tutti i cittadini a vaccinarsi e a prendere la pandemia sul serio.

Negli Stati Uniti l’esitazione vaccinale è un problema molto serio. Nonostante l’enorme disponibilità di vaccini, solo il 54,5% della popolazione ha ricevuto almeno una dose (in Italia il dato è al 58%, ma la campagna di immunizzazione è decollata in ritardo), mentre le persone completamente vaccinate sono il 47%.

Nelle ultime due settimane in Missouri il numero di contagi è in deciso aumento. "Sfortunatamente, l'arrivo della variante Delta sta causando un aumento delle malattie e dei ricoveri ospedalieri tra una popolazione più giovane e tra i non vaccinati", ha dichiarato in una nota Herb Kuhn, presidente e CEO della Missouri Hospital Association.