Il parco che rispedisce ai turisti i rifiuti abbandonati

Chi ha pensato di lasciare la propria immondizia tra la natura incontamintata di un parco nazionale thailandese presto avrà una brutta sorpresa: quegli stessi rifiuti raccolti dai ranger saranno infatti sistemati in una bella scatola di cartone e spediti all'indirizzo di casa di questi turisti "zozzoni".

L'iniziativa è stata annunciata dal ministro dell'Ambiente Varavut Silpa-archa, che ha postato su Facebook la foto degli scatoli ricolmi di rifiuti abbandonati al parco Khao Yai, vicino Bangkok. Gli scatoloni saranno accompagnati da un biglietto educato: "Hai dimenticato queste cose al parco nazionale di Khao Yai".

Rifiuti spediti per posta ai turisti: l'iniziativa di un parco vicino Bangkok

Chi visita il parco, scrive la Bbc, viene registrato dai ranger, che quindi possono facilmente risalire a loro. In Thailandia gettare rifiuti in un parco nazionale è un reato punibile con multe pesanti e fino a cinque anni di carcere.

Il parco nazionale di Khao Yai è il più antico della Thailandia. Molto popolare tra gli escursionisti, si estende per oltre 2mila chilometri quadrati ed è noto per le sue cascate e per la grande varietà di animali che vivono. Le autorità del parco hanno più volte messo in guardia gli escursionisti sui rischi del lasciare i proprio rifiuti in giro perché questi potrebbero essere letali per gli animali.