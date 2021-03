Rissa tra due elefanti femmine nel circo: panico durante lo spettacolo, pubblico in fuga

Attimi di panico durante uno spettacolo circense a Kazan, in Russia: due elefantesse adulte hanno iniziato a lottare e sono finite oltre i confini dell’arena, vicinissimi al pubblico sugli spalti. Gli spettatori sono fuggiti via, mentre i domatori sono riusciti, non senza difficoltà, a separare i due animali. L’intervento dei domatori ha evitato che le elefantesse potessero fuggire dal circo.

Le immagini girate nel circo e pubblicate sui social e sui media locali mostrano uno delle due elefantesse caricare l’altra più volte, fino a spingerla con violenti colpi oltre la recinzione, tra lo spavento del pubblico, tra cui erano presenti numerosi bambini. Un portavoce del Kazan State Circus ha detto ai giornalisti che non ci sono stati feriti e che i due animali sono stati riportati alla calma dai loro addestratori.

Le indagini sulla rissa tra elefanti nel circo di Kazan

All’origine del comportamento violento dei due esemplari potrebbe esserci una lotta per affermare la propria autorità sull’altro esemplare. Andrei Dementyev-Kornilov, domatore del Circo Nikulin di Mosca, ha ricordato parlando con i media locali che la struttura del branco degli elefanti è di tipo matriarcale e la lotta servirebbe in quel caso a stabilire le gerarchie. “È così che decidono chi in carica e capiscono chi è il capo”, ha detto il domatore, specificando che nel circo di Kazan ci sono solto elefanti femmine. Tra le ipotesi che sono state avanzate per spiegare il comportamento dei due animali ci sarebbe anche quella di una possibile lotta per “gelosia”, per richiamare l’attenzione del domatore.

Il comitato investigativo del Tatarstan, dopo l’intervento della procura di Kazan, ha avviato un’indagine su quanto accaduto. Saranno compiute delle valutazioni legali sull'operato dei dipendenti del circo per aver permesso che i due animali mostrassero comportamenti aggressivi durante lo spettacolo.