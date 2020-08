Passeggeri senza mascherina, rissa furibonda in aereo: le immagini

Due passeggeri rifiutano di indossare la mascherina in aereo e sul volo per Ibiza scoppia una rissa furibonda. The Independent racconta ciò che è accaduto venerdì a bordo di un volo diretto da Amsterdam a Ibiza. Il video registrato da un passeggero mostra momenti concitati, con una rissa che coinvolge diverse persone sul Boeing 737.

Secondo il racconto dell'autore del video, almeno uno dei due protagonisti della vicenda sarebbe un inglese che, prima di imbarcarsi, avrebbe bevuto vodka in abbondanza. I due passeggeri, immobilizzati durante il volo come si deduce dal video, sono stati arrestati all'arrivo ad Ibiza.