Il locale sull’Appennino diviso a metà tra Toscana “arancione” e Emilia-Romagna “gialla”

La linea di confine che separa Toscana ed Emilia Romagna taglia in due un locale, che si ritrova così diviso da una parte in zona arancione e dall’altra in zona gialla.

È il caso che racconta all’Ansa Paolo Marchi Lunardi, titolare del ristorante ‘Da Pacetto’, noto come l’Osteria del Duca, che da tempo gestisce anche il bar e l’albergo che si trovano in un unico edificio situato tra il territorio di San Pellegrino in Alpe, frazione del Comune di Frassinoro, sulle montagne modenesi, e quello di Castiglione di Garfagnana, in provincia di Lucca. Un piccolo borgo a 1.525 metri di altitudine, con 11 residenti in tutto, meta classica per gli appassionati di gite in montagna o viaggi in moto.

Il locale al confine tra zona gialla e arancione

“Saremo metà aperti e metà chiusi: il ristorante, in provincia di Modena, sarà regolarmente operativo, saracinesca abbassata invece al bar, nel territorio di Lucca”, spiega Paolo Marchi Lunardi. Se il ristorante può continuare a servire i clienti “come avviene da quanto nacque un primo punto ristoro sul crinale, ovvero dal 1221”, diverso è il discorso per il bar: “La macchina con cui prepariamo il caffè è nella parte sul suolo di Castiglione di Garfagnana, la cassa, per pagare, nello spazio incluso già a San Pellegrino in Alpe”, precisa il titolare, che nell'incertezza ha deciso di chiudere il bar. "Non so davvero che regole valgano in questo caso, nessuno mi ha informato, certamente chiederò spiegazioni", ha detto.

Anche la chiesa del santuario di San Pellegrino in Alpe è divisa a metà. “Il parroco da qualche giorno è in isolamento per avere contratto il virus, quindi non penso ci saranno celebrazioni”, aggiunge.