Il ristoratore che si beffa degli haters con un cartello: "Non ho il cellulare da otto anni..."

Su Tripadvisor piovono recensioni anomale e il ristoratore si sfoga pubblicando su facebook un cartello contro gli haters. E dire che "L'Amorosa", questo il nome del locale di cui stiamo parlando, si posiziona in ottava posizione su 256 ristoranti del territorio forlivese e gode di 4 stelle e mezzo su un massimo di 5 come voto. In molti lodano tagliatelle e coniglio, ma in due giorni sono piovute una decina di commenti negativi con pesanti allusioni sul personale, tutte interpretate nella chiave della recensione al "pesce".

Pur inserite da utenti diversi e quasi tutti alla prima recensione, sono praticamente tutte identiche nella sostanza del testo. Il ristorante ha subito reagito rispondendo a tutti gli utenti coinvolti, intimando la rimozione dei commenti falsi e minacciano l'azione legale. E non sono mancati utenti che hanno manifestato la propria solidarietà ai gestori del locale.

Lo sfogo del ristoratore contro gli haters: "Mi svago in maniera più sana"

Che poi, su facebook, si sono sfogati così: "Voglio rispondere alla valanga di recensioni negative che stanno piovendo sul nostro ristorante e tutte riferite al pesce… almeno informatevi. Vi faccio una confidenza sono otto anni che non ho il cellulare e sinceramente mi svago in maniera più sana. Se mi divertite solo così ho pena per voi e per le generazioni future, un abbraccio". Contattato dalla redazione di ForlìToday il locale ha preferito non commentare oltre la questione: "Per noi il caso è chiuso qui", spiegano.