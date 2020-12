Sembravano solo ritratti di Maradona, ma nascondevano una "sorpresa": sequestrati 2,6 kg di cocaina

Sembravano solo ritratti e caricature di Maradona, ma al loro interno erano pieni zeppi di cocaina. All'aeroporto di Istanbul sono stati sequestrati 2,6 chili di polvere bianca scovati dagli agenti all'interno di 12 immagini che ritraggono El Pibe de Oro, morto lo scorso 25 novembre. È il quotidiano turco Sabah a raccontare dell'operazione scattata ai controlli doganali, quando gli agenti hanno notato il "comportamento sospetto di un 72enne tedesco di origini croate arrivato dalla Colombia". Controllo del bagaglio, cani antidroga in azione e i sospetti circoscritti ai ritratti di Diego Armando Maradona. Gli agenti, si legge, hanno così rimosso il retro delle immagini di varie dimensioni e vi hanno scoperto la cocaina. Un quantitativo maxi: 2,65 kg. Il "sospetto", scrive Sabah, è stato arrestato. Il suo stratagemma, a conti fatti, non si è rivelato granché.

Customs officers in Turkey discovers German man's love for Maradona actually a cover for smuggling cocaine inside football legend's paintingshttps://t.co/8Tq3OagSkt pic.twitter.com/CZ5Av0htYi