Roberto Fico fa il diplomatico e prova a evitare la scissione nel Movimento 5 stelle

Roberto Fico ci prova e ci proverà fino all'ultimo, ma evitare la scissione del Movimento 5 stelle è impresa per cuori forti oggi come oggi. "Si è spesso parlato di scissione, ma finora - semplicemente - alcune persone sono andate via" dice il presidente della Camera in un'intervista a Repubblica nella quale invita ad evitare scissioni. "Quando ero in minoranza non ho mai abbandonato la nave. Ho sempre lavorato perché le cose potessero migliorare. Spero che oggi, da parte di chi critica alcuni processi, ci sia lo stesso atteggiamento".

Fico prova a evitare la scissione nel M5s

"Quando dal palco di Palermo parlavo di cose che non funzionavano, il leaderismo, la prevalenza della comunicazione sulla sostanza, dicevo la mia, ma non ho mai abbandonato la nave. Ho sempre lavorato perché le cose potessero migliorare, in senso costruttivo", spiega. Serve un organo collegiale per guidare il Movimento e anche Fico si candiderà? "Ho detto che non mi tirerò mai indietro quando si tratta di dare una mano al Movimento, ma non significa per forza farne parte".

Fico è il più diplomatico nella pattuglia di deputati e senatori M5s. L'alleanza con il Pd secondo lui non è "la morte nera" come invece ha detto Alessandro Di Battista "e per capirlo basta guardare a tutto quel che abbiamo fatto da quando siamo al governo con il Pd, la riforma costituzionale, questo decreto immigrazione, le misure che hanno tutelato la popolazione durante l'emergenza Covid, anche dal punto di vista economico. Però nulla può avvenire a prescindere. Abbiamo l'opportunità di creare un laboratorio per attualizzare anche le agende politiche. E lo stiamo facendo: qualcuno dimentica che gli iscritti al M5S hanno votato l'alleanza di governo con il Pd e, adesso, le intese locali".

Teme che con Casaleggio si finisca in tribunale? "Mi sembrerebbe assurdo. Negli anni ho sempre cercato una composizione, non vedo perché non si debba tentare anche stavolta".

La recente alleanza tra M5s e Pd alle elezioni comunali ha prodotto "buoni risultati" ed è da considerarsi "un punto di partenza per dare risposte alle esigenze dei cittadini sui territori". La formula potrebbe quindi essere riproposta a primavera 2021 nelle grandi città attraverso "una grande discussione territoriale che coinvolga Movimento e Pd, ma anche con pezzi importanti di società civile". Proposta valida anche per Roma dove Virginia Raggi e il Pd sono inconciliabili?

"Possiamo lavorare dove esistono le condizioni, dove abbiamo la stessa visione e gli stessi progetti. Non credo nei matrimoni a prescindere"

"Si trovi una sintesi nel M5s per andare avanti"

"La maggioranza e il governo - prosegue - devono andare avanti perché abbiamo da gestire il Recovery Fund, fondato su progetti ispirati alle cose per cui il Movimento si è sempre battuto. Sarebbe una pazzia vanificare quest'opportunità. Poi c'è la vita interna del Movimento che va dibattuta, sviluppata, ma alla fine si trova una sintesi e si va avanti"

Ha detto anche altre cose Fico a Repubblica: "Fin dall'inizio della pandemia, stiamo facendo il massimo per fronteggiare l'emergenza e garantire la sicurezza a tutti i lavoratori della Camera e ai parlamentari, coniugando questa necessità con la continuità dell'attività legislativa. Ci muoviamo da marzo in questo equilibrio. Finora le cose sono andate bene e non ci sarà nessuna chiusura".

"Abbiamo una responsabilità e un lavoro da portare avanti. Non molliamo"

"Come non molla il Paese, aggiunge. Sarà possibile garantire ancora i lavori in presenza? O sarà necessario il voto elettronico? "Garantiremo i lavori in presenza, come abbiamo fatto finora. In Giunta per il regolamento parleremo anche del voto a distanza e delle sue implicazioni, sicuramente è una possibilità".