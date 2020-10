Rocco Sapienza: l'uomo morto dopo aver detto a un cliente del bar di mettersi la mascherina

Un uomo di 80 anni è morto dopo aver affrontato un cliente che non indossava la mascherina dentro a un bar. Rocco Sapienza è stato spinto a terra, ha subito un trauma cranico grave che ne ha causato la morte dopo alcuni giorni di agonia in ospedale. Sapienza, ex operaio siderurgico in pensione ed ex marine, ha avuto una discussione con Donald L., 65 anni. La situazione è degenerata nel giro di pochi istanti.

Rocco Sapienza è morto dopo essere stato spinto a terra

Secondo le indagini dell'ufficio del procuratore distrettuale il 65enne ha spinto in maniera molto violenta Sapienza sul pavimento di un bar a West Seneca, nello stato di New York, nella contea di Erie. L'alterco è iniziato quando Sapienza ha chiesto al più giovane, che entrava e usciva con delle birre dal locale, di mettersi la mascherina. A terra, il pensionato ha avuto anche un attacco epilettico.

Non si è più ripreso, e nonostante i tentativi dei medici il suo cuore ha smesso di battere dopo qualche giorno in ospedale, scrive il New York Post. Il cliente che ha spinto Sapienza a terra ha pagato il conto del bar e se n'è andato dopo l'incidente, ma in seguito è stato identificato attraverso interviste e filmati di sorveglianza, ha riferito Buffalo News .

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.