L'uomo che imbocca la rotonda contromano e si schianta contro i carabinieri

Alla guida di un autocarro con assicurazione scaduta ha imboccato la rotatoria nel verso opposto scontrandosi con un mezzo dei carabinieri. Il "fattaccio" è andato in scena a Brindisi, nei pressi del rione Sant'Elia, intorno alle 13 di oggi. Il conducente, un uomo di 49 anni, ha rimediato una denuncia e una pesante sanzione.

In una Brindisi blindata come non mai in occasione del G20 dei ministri degli esteri, ogni snodo della viabilità, sia urbana che extraurbana, era presidiato dalle forze dell'ordine. Un equipaggio dell'Arma teneva sotto controllo la rotonda situata alle porte del Sant'Elia, lungo la strada complanare che costeggia la superstrada per Lecce.

L'autotrasportatore, a dir poco sbadato, ha impegnato la rotonda in senso contrario, andando a impattare contro il mezzo militare. Fortunatamente la collisione è stata talmente blanda da non provocare danni. Ma il 49enne si è comunque cacciato in un bel guaio, perché i motociclisti della Polizia Locale di Brindisi, intervenuti per rilevare il sinistro, hanno appurato che l'autocarro non era coperto da polizza assicurativa. Il conducente ha inoltre rifiutato di sottoporsi ad alcool test. Per questo, oltre a subire la massima sanzione prevista dal codice stradale, è stato denunciato a piede libero.