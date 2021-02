A 13 anni ruba l’auto della madre e uccide due persone fuggendo dalla polizia

Una ragazzina di 13 anni ha investito e ucciso due uomini guidando l’auto della madre. È successo nel sud della California, a Escondido, nella contea di San Diego. La polizia locale ha reso noto in un comunicato che la 13enne, che aveva rubato la macchina della donna, è ritenuta la responsabile dell’incidente che ha portato alla morte di due uomini.

La tragedia venerdì sera. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, un agente si è avvicinato alla macchina, non sapendo che alla guida ci fosse la minorenne, per parlare con la persona alla guida. Quando ha visto avvicinarsi il poliziotto, la ragazzina, che era in auto con un'amica, ha spinto il piede sull'acceleratore per fuggire via ma ha perso il controllo dell'auto.

La 13enne che ha rubato l'auto della madre e investito mortalmente due persone

L'auto, impazzita, ha virato repentinamente a sinistra e ha terminato la propria corsa contro alcuni cespugli che si trovavano nelle vicinanze, senza che la ragazzina riuscisse a fermarla. L'automobile ha falciato due uomini, probabilmente dei senzatetto, che avevano trovato riparo in mezzo a quei cespusgli e stavano dormendo.

I due sono stati travolti dall'auto e per loro non c'è stato niente da fare. Uno di loro è stato dichiarato morto sul posto, mentre l’altro è stato trasportato d’urgenza ospedale ma anche lui è morto poco dopo, nonostante le cure prestate dai medici del pronto soccorso. Le loro identità sono ancora sconosciute e la polizia è al lavoro per cerare di dare un nome alle due vittime.

La ragazzina alla guida dell’auto, originaria della vicina città di Vista, e la sua amica che si trovava sul sedile del passeggero sono state arrestate e successivamente rilasciate. Entrambe sono state poi affidate alle proprie famiglie. Al momento non è chiaro se le due giovani saranno incriminate, fa sapere l’Associated Press.