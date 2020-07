Ruba portafogli e col bancomat inizia a fare acquisti: ma un piccolo dettaglio lo incastra

Pensava di poter continuare a fare shopping senza problemi: ha rubato un portafoglio da un'auto e con il bancomat ha subito incominciato a comprare, grazie al sistema contactless, che non richiede il codice pin. Un giovane di 21 anni è stato individuato e fermato dalla Polizia locale di Sassari. Come racconta la Nuova Sardegna, tutto è successo ieri pomeriggio quando un uomo ha parcheggiato la sua auto in via Enrico Costa lasciando all'interno uno zaino con il portafoglio. Il ladro ha notato la sacca, ha forzato la macchina e si è appropriato dal bancomat cominciando a fare acquisti nella zona.

Non sapeva però che il proprietario riceveva, per ogni transazione, una notifica sul proprio cellulare. La vittima del furto ha raggiunto la stazione mobile della Polizia locale in piazza Castello e ha spiegato continuava a svolgersi in tempo reale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli agenti hanno intercettato il 21enne e lo hanno bloccato mentre usciva da un negozio in piazza Azuni dove aveva appena acquistato un capo d'abbigliamento. Dovrà rispondere delle accuse di furto, furto di bagagli esposti a pubblica fede e indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento.