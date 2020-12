Rudy Guede esce dal carcere a 13 anni dall'omicidio di Meredith: "Ora è volontario per la Caritas"

Rudy Guede ha ottenuto l'affidamento ai servizi sociali. L'ivoriano condannato per l'omicidio di Meredith Kercher è fuori dal carcere e potrà alloggiare in un appartamento "che gli è stato messo a disposizione in centro a Viterbo" pur continuano a seguire alcune prescrizione. Lo riferisce, in una intervista su "Il Messaggero", l'avvocato che ha presentato istanza. Guede, ha spiegato, "continuerà a studiare e a fare volontariato alla Caritas di Viterbo e non rientrerà in cella".

L'ivoriano sta attualmente scontando 16 anni di carcere per il delitto della ragazza inglese uccisa a Perugia la sera del 1° novembre 2007. Il 30 settembre 2019 a Guede era stato concesso di lavorare in un centro criminologico.

Ruby Guede esce dal carcere: "Farà volontariato alla Caritas"

Il Tribunale di Roma aveva però respinto la richiesta di affidamento ai servizi sociali. Per il giovane, che usufruiva di un permesso speciale legato alla prevenzione dei contagi covid, il fine pena (16 anni di reclusione inflitti con rito abbreviato) è previsto a marzo 2022. In cella è riuscito anche a prendere la laurea: 110 con tanto di lode. Il Tribunale di sorveglianza, che ha concesso la libertà al trentenne, nella motivazione del provvedimento ha parlato di un percorso di reinserimento particolarmente avanzato. "L'istanza di affidamento ai servizi sociali è stata concessa dal Tribunale di sorveglianza di Roma in considerazione del documentabile percorso didattico e umano che Rudy ha seguito durante i 13 anni di detenzione", ha affermato Claudio Mariani del Csc di Viterbo e impegnato con il Gavac (Gruppo assistenza volontari e animatori carcerari). "Oggi non stiamo più parlando della solita storia del detenuto modello che si è laureato - ha aggiunto -. Ormai parliamo di un ragazzo che durante i mesi del lockdown è stato, e tutt' oggi è, al servizio dei più fragili della città come volontario della Caritas, diventando una risorsa della nostra comunità".