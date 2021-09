Sabina Nessa, maestra di 28 anni uccisa nel parco: c'è un arresto per l'omicidio

La polizia inglese ha arrestato un uomo di 38 anni per l'omicidio di Sabina Nessa, la giovane insegnante uccisa in un parco a Londra dieci giorni fa. L'arresto è avvenuto nell'East Sussex la notte scorsa dopo che la polizia giovedì aveva diffuso le sue immagini, prese da una telecamera di sorveglianza della zona. Le immagini sono state prese mentre l'uomo camminava a Pegler Squarer, la piazza dove era diretta la donna assassinata, e lo mostrano mentre cerca di nascondere nelle manica un oggetto di colore rosso. "La famiglia di Sabina è stata informata di questo importante sviluppo e continuano ad essere aiutati dai nostri funzionari specializzati", ha detto il capo ispettore, Neil John.

Il corpo della vittima 28enne era stato trovato da un passante, il 18 settembre, nel Cator Park di Kidbrooke. Nei giorni scorsi la polizia aveva arrestato altri due uomini, ma erano poi stati rilasciati perché totalmente estranei ai fatti. Il capo detective Trevor Lawry, in una conferenza stampa, ha definito il caso di Sabina Nessa come "episodio isolato nel panorama generale della città", sostenendo che le strade di Londra "sono sicure per tutte le donne". Dichiarazioni che hanno sollevato le polemiche di alcune organizzazioni femministe contro il corpo di polizia, accusato di minimizzare quanto accaduto.

Sabina Nessa Murder - New CCTV footage released



?? Can you identify this man?



? Any information could be vital - please share this post.



?Telephone receiver 0208 721 4266 pic.twitter.com/U2Zk5B1ETa