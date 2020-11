La bambina morta soffocata da un pezzo di salsiccia all'asilo

Tragedia nel Regno Unito. Trasferita in ospedale, la piccola è deceduta dopo due giorni in terapia intensiva

Sadie Salt aveva due anni. È morta soffocata da un pezzo di salsiccia all'asilo. Il dramma è avvenuto nell'asilo nido Mini Learners a Radlett, nel Regno Unito. La piccola è stata trasportata d'urgenza in ospedale ed è deceduta dopo due giorni in terapia intensiva. Ora i suoi organi salveranno altre vite, come hanno deciso i genitori. La mamma e il papà di Sadie chiedono però anche giustizia e hanno lanciato una petizione online affinché dalle mense scolastiche vengano eliminati alimenti potenzialmente pericolosi, come salsicce e uva.

Bambina morta soffocata da un pezzo di salsiccia all'asilo nido

Così un portavoce dell'asilo nido in cui è avvenuta la tragedia ha commentato quanto accaduto: "Siamo assolutamente devastati da questa notizia e le nostre sincere e sentite condoglianze vanno alla famiglia. La sicurezza e il benessere dei bambini affidati alle nostre cure è ed è sempre stata la nostra massima priorità e in questo momento stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità competenti anche per fornire supporto ai bambini, alle famiglie e al personale del nostro asilo nido in questo momento incredibilmente difficile".

"Siamo devastati per aver perso la nostra bellissima Sadie. Il team di medici e infermieri che abbiamo incontrato in terapia intensiva è stato più che fantastico, sia per quanto riguarda le cure a nostra figlia che il supporto per noi - hanno dichiarato i genitori -. In questo momento stiamo soffrendo terribilmente". I genitori della bambina hanno anche promosso una raccolta fondi per sostenere le unità di terapia intensiva pediatrica e neonatale in due ospedali di Londra.